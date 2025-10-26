物価上昇の影響で、家計のやりくりが大変ですよね。それでも子供には、お腹いっぱい食べさせたいと考えるのが親心でしょう。ただ、大人の食事のバランスを見直すことも、重要な家計対策かもしれません。今回は、食費のやりくりに悩みを抱えていた知人から、夫婦で協力して乗り越えた話を聞いてきました。 食費が家計を圧迫 私の夫は体格が良く、食事の量が多い人です。私の作ったご飯をいつも美味しいと言って、たくさん食べて