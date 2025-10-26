ピュアだった玉木氏自民党の高市早苗総裁（64）が憲政史上初の女性首相に選出された10月21日、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）はJR新橋駅前のSL広場で街頭演説を行い、こう絶叫した。「ブレてないんです！」「いっぱい批判してくれ！」公明党の連立離脱による政局で一時は「次の首相」と目されたが、日本維新の会の“出し抜き”を食らい、玉木氏はいまや“天下を獲り損ねた男”扱いだ。ネット上では優柔不断な姿勢を指して「玉木