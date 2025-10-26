¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¸ø¼°X¤¬¹ðÃÎ¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÏÃÂêÇÏ¤¬¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡£JRA¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Î¸ø¼°X¤Ï26Æü¡¢Í¶Æ³ÇÏ¥ª¡¼¥¹¥ß¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£X¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£µÆ²Ö¾Þ¥Ç¡¼¤Î26Æü¡£JRA¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢Í¶Æ³ÇÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼!?¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿Í¶Æ³ÇÏ¥ª