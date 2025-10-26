今日26日昼前の関東は厚い雲に覆われて、雨が降ったりやんだりしています。午後もすっきりしない天気が続き、激しい雨や雷雨になる所がある見込みです。特に、発達した雨雲が流れ込みやすい伊豆諸島や神奈川県では、土砂災害などに注意・警戒が必要です。今日26日の関東は低気圧や前線の影響を受ける今日26日、日本の南には前線が停滞しており、東海道沖の前線上には低気圧があって東よりに進んでいます。このため、関東は朝から厚