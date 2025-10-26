福岡市東区の「アイランドシティ」がまちびらきから20周年を迎え、記念式典が開かれました。福岡市東区の香椎照葉で開かれた記念式典には、福岡市の高島市長や国会議員などおよそ130人が出席しました。「アイランドシティ」は、博多港の航路整備で出た土砂などを使って埋め立てた、約400ヘクタールの人工島です。2005年に島の東側の「まちづくりエリア」で、住宅への入居が始まりこの秋で20周年を迎えました。当時のアイラン