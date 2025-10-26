SamsungのワイヤレスイヤホンシリーズであるGalaxy Budsから、新しいエントリーモデルの「Galaxy Buds3 FE」が2025年9月19日に登場しました。Samsungのモバイル向けAIアシスタントであるGalaxy AIを統合したお手頃価格のワイヤレスイヤホンとのことで、Samsungから実機を借りることができたのでどんなイヤホンに仕上がっているのか実際に使ってみました。Galaxy Buds3 FE（ギャラクシーバッズ3FE）ブラック | Samsung Japan 公式ht