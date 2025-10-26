タレントのキンタロー。が25日までにインスタグラムを更新。24日に誕生日を迎えたことを報告し、高市早苗総理大臣のモノマネを披露すると、ファンから「誰かわからんかったww」「インナーはトゥームレイダー？笑」などの声が集まった。【写真】キンタロー。の高市早苗総理大臣モノマネキンタロー。が「#やりはじめて1日目の高市早苗首相」と投稿したのは高市総理のモノマネ。ショートカットのウィッグを付けてブルーのジャケッ