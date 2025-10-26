25日午後8時ごろ、静岡市葵区紺屋町にある商業施設のエレベーター内で男がスプレーを噴射し、その後エレベーターに乗り込んだ複数人がのどや目の痛みを訴えました。警察によりますと、店員から「午後8時ごろにスプレーのようなものを噴射した人がいる」と通報がありました。警察が現場に駆け付けると、およそ5人がのどや目の痛みを訴えましが、救急搬送されず命に別条はないということです。