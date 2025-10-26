10月25日に高知県土佐市の高知自動車道で車同士が正面衝突する事故があり車を運転していた男性1人が死亡しました。事故があったのは土佐市北地の高知自動車道です。警察によりますと25日午後4時頃下り車線を走っていた普通乗用車と上り車線を走っていた普通乗用車が正面衝突しました。この事故で下り車線を走っていた車の運転手で県内の会社員村田輝さん(27)が頭などを強く打ち高知市内の病院に運ばれましたがその後、死亡が確認さ