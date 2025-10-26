秋田県内でクマによる被害です。警察によりますと26日午前8時45分ごろ、85歳の女性が秋田県鹿角市八幡平の自宅敷地内でクマに襲われました。会話はできるものの後頭部にけがをしています。県内でクマによる人への被害は今月だけで35人にのぼっています。