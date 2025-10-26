YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”として注目を集めた森脇梨々夏（23）が、『SPA!デジタル写真集森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」』をリリース。誌面カットが到着した。【別カット】かわいすぎる！ベッドルームで笑顔をみせるビキニ姿の森脇梨々夏森脇は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動。YouTubeチャンネル