米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は２５日（日本時間２６日）、カナダのトロントで第２戦が行われ、ドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）を５−１で破り、対戦成績を１勝１敗のタイとした。山本由伸は４安打無四球（１死球）、８奪三振で９回を投げ切り、２試合連続の完投。大谷翔平は八回に右前打を放つなど４打数１安打１得点だった。ドジャースは初回、４番スミスの中前打で先制。対するブルー