米津玄師が実写映画『秒速5センチメートル』のために描き下ろした楽曲「1991」のスペシャルムービーが26日、解禁となった。【動画】『秒速5センチメートル』×「1991」スペシャルムービー原作の世界観をリスペクトしながら、1991年に生まれた米津が、主人公に自らを重ねながら書き下ろした主題歌。今回解禁となったムービーは、主人公・遠野貴樹が、ヒロイン・篠原明里と出会った1991年の日々からはじまる18年間の物語を映し出