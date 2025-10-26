漫画『ザ・ファブル』が初めてゲーム化されることが決定した。漫画×戦術パズル×ローグライクが融合したゲーム『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』として、Nintendo Switch、Steamで11月6日に発売される。【画像】難しそう！『ザ・ファブル』ゲーム画面＆漫画最新話のページ『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』は、漫画と戦術パズルとローグライクが融合した、柔軟な思考力、緻密な戦略、ドット絵で描かれたキャラの