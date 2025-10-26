俳優の舘ひろしが主演する映画『港のひかり』（11月14日公開）では、ヤクザ役で出演する椎名桔平と斎藤工が、話題を呼びそうだ。【画像】石崎の倉庫シーン＆八代のヘアスタイルを逆サイドから昨年、数々の映画賞を総なめにした映画『正体』の藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組んだ本作は、原作のないオリジナル脚本による物語。北陸の港町を舞台に、元ヤクザの漁師・三浦（舘）と、目の見えない少年・幸太（