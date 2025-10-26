警察官を装い高齢男性から現金をだまし取ったとして、特殊詐欺グループの一員とみられる中国籍の男が逮捕されました。グループの拠点からは現金1億6300万円が押収されたということです。呉衍曦容疑者（38）は、仲間と共謀し、群馬県の70代の男性に警察官を装ってうその電話をかけ、現金500万円をだまし取った疑いがもたれています。呉容疑者は容疑を否認しています。特殊詐欺グループが拠点とする雑居ビルの一室を警視庁が家宅捜索