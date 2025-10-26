25日夜、名古屋市千種区の交差点で60代くらいの男性が車にはねられ、意識不明の重体となっています。事故があったのは千種区吹上二丁目の若宮大通の交差点で、25日午後11時ごろ、横断歩道を歩いていた60代くらいの男性が、直進してきた乗用車にはねられました。歩行者の男性は病院に搬送されましたが意識不明の重体で、乗用車を運転していた男性(54)にケガはありませんでした。警察は男性の身元の確認を進めるとともに、当