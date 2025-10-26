TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が好調だ。10月12日に放送された第1話は世帯視聴率11.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、第2話も10.4％と2桁をキープ。競馬という専門的な題材ながら、幅広い層を引きつけるヒューマンドラマとして注目を集めている。 【写真】妻夫木聡＆目黒蓮が表紙を飾る「デジタルTVガイド」 主演は妻夫木聡で、監督は『グランメゾン東京』『マイファミリ