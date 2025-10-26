歌い手のてんぱが、デビュー曲「アベリア」を10月25日に配信リリースした。 （関連：Ado×宮本浩次×まふまふ、米津玄師×宇多田ヒカル、ミレパ×椎名林檎、imase×松任谷由実……世代を超えたコラボ曲） てんぱは、2021年より“歌ってみた”の活動をスタートした歌い手。自身にとって初めてのオリジナル曲となる本楽曲は、ボカロP ニト。の提供曲だ。“大切な何かとの別れ”、“忘れさられていく忘れたく