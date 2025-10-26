日本航空（JAL）は、東京/羽田〜シンガポール線にファーストクラスとプレミアムエコノミーを設定する。対象便はJL037/036便。冬スケジュール期間中、機材をファーストクラス8席、ビジネスクラス49席、プレミアムエコノミークラス40席、エコノミークラス147席の計244席を配置した、ボーイング777-300ER型機に変更する。現在は、ビジネスクラス28席、プレミアムエコノミークラス21席、エコノミークラス190席の計239席を配置した、ボ