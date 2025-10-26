任期満了にともなう神戸市長選挙の投票が始まっています。神戸市長選挙に立候補しているのは、届け出順に以下４人です。▼無所属・現職久元喜造氏（７１）▼無所属・新人元神戸市議五島大亮氏（４８）▼無所属・新人兵庫労連事務局長岡崎史典氏（５６）▼無所属・新人ニュース分析会社社長木島洋嗣さん（５０）市内の投票所では午前７時から投票が行われています。今回の市長選では、市内の再開発や