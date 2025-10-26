北海道内ではきのう、交通事故が相次ぎました。このうち帯広市では乗用車とタクシーが交差点で出合い頭に衝突し、タクシーの運転手が死亡しました。きのう午後10時ごろ札幌市東区東苗穂6条3丁目の国道で、右折しようとしたバイクと、対向してきた乗用車が衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた札幌市の50代男性が肩や腕などを骨折する重傷です。乗用車を運転していた男子大学生にけがはありません