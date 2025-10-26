きょうからあすにかけて、西日本太平洋側では、日中雨が降っている所も、きょうのうちに天気は回復する見込みです。東日本太平洋側もあすには天気は回復するでしょう。西日本や東日本の日本海側、北日本ではあすにかけてくもりや雨となり、北海道ではあすの夜は山沿いを中心に平野部でも雪の降る所がありそうです。きょうの最高気温は東日本では平年より低い所が多く、その他の地域は平年並みか高い予想です。あすは全国的に平年並