◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）最終組が前半を終了した。８打差の単独首位で出たメルセデセスランキングトップの佐久間朱莉（大東建託）は９番までに３つ伸ばし、通算２３アンダー。リードを１１打に広げ、後半に入った。初日から首位を譲らぬ完全での今季４勝目へ着々と近づいている。菅楓華（ニトリ）が１２アンダーの