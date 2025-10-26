◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦で接戦を制して対戦成績を１勝１敗のタイとした。先発した山本由伸投手（２７）は、３回までは毎回走者を許し、１点リードの３回にカークの中犠飛で追いつかれたが、４回からはテンポのいい投球でブ