魚類学者でタレントのさかなクン（50）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて寿司店でアルバイトをしていたと明かした。さかなクンは人生で最高においしかったものの一つとして、かつて鎌倉で営業していた寿司店の飾り巻き寿司を挙げた。さかなクンは高校時代にテレビ東京で放送されていた「TVチャンピオン」の企画「全国魚通選手権」に出演したが、優勝した第4回の会場がその寿司店だ