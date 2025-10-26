◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、２試合連続の完投勝利を挙げた。１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振。ポストシーズン（ＰＳ）では３試合連続完投した０１年のＣ・シリング（Ｄバックス