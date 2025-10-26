【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 サントリーサンバーズ大阪（10月24日・男子第1節）【映像】レシーブ不可能な弾丸サーブ男子バレーで見られたレシーブ不可能な弾丸サーブに元男子日本代表のエース・山本隆弘氏も「あれは取れない」と驚愕した。大同生命SVリーグ男子は10月24日に2025-26シーズンの開幕を迎え、ともに大阪に本拠地を構える大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が対戦。多くのスター選手を抱えるチーム同士