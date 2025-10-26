お笑い芸人・カズレーザーが、26日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演し、高市早苗政権で財務大臣に就任した片山さつき氏が、元同事務所だったと明かした。【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ片山氏をめぐる話題のなかで、カズレーザーは「片山先生は元々サンミュージックにいらっしゃった」と語り、「けさ、サイトを見たら消えてました」と明かした。爆笑