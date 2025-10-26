アメリカのトランプ大統領は25日、カナダに対する関税を10パーセント引き上げると明らかにしました。トランプ大統領は25日、自身のSNSで「重大な虚偽と敵対的行為によりカナダに対する関税を10パーセント引き上げる」と投稿しました。関税をめぐっては、カナダのオンタリオ州の首相がレーガン元大統領の過去の映像などを使って、アメリカの関税政策を批判する広告を流し、トランプ大統領がカナダとの全ての貿易交渉を打ち切ったと