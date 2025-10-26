ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第２戦（ロジャースセンター）のバックネット裏席に?カーネル・サンダース?が現れてネットを騒然とさせた。バックネット裏右側の席に白髪に白ヒゲ、白いダブルのスーツ、黒メガネ…。「ＫＦＣ」でおなじみのカーネルおじさんソックリの初老の紳士？がセンターからの中継映像に何度も映し出された。攻撃の際には立ち上がってブルージェイズを応援し、その体型も?本家?と瓜二つ。