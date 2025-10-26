被災地の復興を後押ししようと県は全国の投資家から出資を募る総額100億円の公募債券を来年2月に発行することがわかりました。■総務部長 「復旧・復興を全国に発信する取り組みとして新たにのと復興応援ボンドを発行することとしました」この「のと復興応援ボンド」は能登の復旧復興の発信や震災の風化防止につなげようと全国の投資家から資金を募る県債で復旧復興をテーマとした発行は全国で初めてとなります。発行総額は1