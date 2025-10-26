累計ダウンロード5000万の大ヒット突然のゲリラ豪雨や土砂災害、ひょうやあられの被害に見舞われることも多い日本列島。また猛暑は日本列島の「夏の恒例行事」と化し、6〜8月の平均気温は統計開始以来最高を記録し、群馬県伊勢崎市では41.8℃を観測。都内でも、熱中症搬送者が過去最多となる8341人を数えた。そして今度は秋を一足飛びにするような急な冷え込みが始まる。寒暖差アレルギーや気圧の変化による天気痛などのケアも大切