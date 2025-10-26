まだSUVもテスラもなかった時代から一変21世紀に入ってまだ25年しか経っていないが、すでに驚くべき画期的な新型車が数多く登場している。【画像】レトロなデザインで人気爆発！ トレンドを作った傑作【初代BMWミニとフィアット500を詳しく見る】全41枚この25年間は振り返るべき出来事がたくさんある。21世紀が始まった頃、SUVはまだ目立たず、フォードがランドローバーを買収したばかりで、テスラもまだ誕生していなかった。電