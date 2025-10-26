◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半を終えた時点で、佐久間朱莉（22＝大東建託）が3バーディー、ボギーなしの通算23アンダーで単独首位を守っている。2位とは11打差。通算12アンダーの2位に菅楓華（20＝ニトリ）がつけている。阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が通算10アンダーの3位。岩井