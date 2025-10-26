【クアラルンプール＝池田慶太】米国のトランプは２６日、大統領専用機でマレーシアの首都クアラルンプールに到着し、第２次政権発足後初のアジア歴訪を本格的にスタートさせた。クアラルンプールでは、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国首脳との夕食会に出席する。７月に軍事衝突したタイとカンボジアの停戦に関する式典にも立ち会う。２７日に東京に移動し、天皇陛下と会見する。２８日には高市首相との首脳会談が予定