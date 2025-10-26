広島市の集合住宅でベトナム人女性が殺害された事件で、警察は、ベトナム人の技能実習生の女を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。強盗殺人と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、広島市佐伯区に住むベトナム国籍の技能実習生、ディン・ティ・フォン容疑者（32）です。警察によりますと、ディン容疑者は10月15日、広島市西区の集合住宅の一室に金品を奪う目的で侵入し、グエン・トゥイ・ガーさん（32）の頭や顔面を何らかの硬いもので