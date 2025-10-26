任期満了に伴う高岡市議会議員選挙は、きょう、投票が行われています。午前11時の投票率は9.83パーセントで、前回を3.9ポイント下回っています投票は、午前7時から市内47か所の投票所で始まりました。志貴野中学校に設けられた投票所では、有権者が意中の候補に一票を投じていました。今回の高岡市議会議員選挙は定数が2つ減って25となり、現職20人、元市議3人、新人9人の32人が立候補して、定数を7つ上回る激しい選挙戦とな