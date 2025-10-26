◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦に先発し完投で勝利しました。初回、フレディ・フリーマン選手のツーベースからウィル・スミス選手の連打で先制点をもらった山本投手。そのウラ先頭にツーベースを打たれると2番にもヒットを許し1塁3塁のピンチを招きます。ここでポストシーズン好調のウラジミール・ゲレロJr.選手を