“おんせん県”として名高い大分県。海沿いの温泉地から、自然豊かな山あいの秘湯まで、全国でも有数の湧出量を誇る温泉天国です。硫黄泉や炭酸水素塩泉など、泉質も多種多様で、訪れる人をとりこにしています。All About ニュース編集部は10月14〜15日、全国20〜60代の男女250人を対象に「泉質がいい温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、泉質がいいと思う「大分県の温泉地」を紹介します！※