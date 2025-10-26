盗撮する目的で名古屋市内の店舗に侵入した疑いで、三重県警の警察官が逮捕されました。 【写真を見る】盗撮目的で侵入か 三重県警の警察官を逮捕「好みの女性がいれば盗撮するつもりで」容疑認める 逮捕されたのは、三重県警 津南警察署刑事課の警部補小林栄彰容疑者（38）です。 警察によりますと小林容疑者はきのう午前10時50分ごろ、女性を盗撮する目的で名古屋市名東区の店舗に侵入した疑いが持たれています。店の従業員か