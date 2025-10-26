不足する教育人材の確保につなげようと、岡山県内の公立学校で働く臨時講師を募集する面接会がオンラインで行われました。 【写真を見る】「できるだけ多くの人材を」臨時で赴任する講師を”オンライン”で面接【岡山県】 岡山県教育委員会は場所を選ばず、より多くの人に参加してもらえるようにとオンラインで面接を実施しました。今回募集するのは岡山県の公立学校で教員に欠員が出た場合などにその学校に赴任する臨時の講師で