◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは25日の初戦で逆転負けを許した。第2戦では本拠地で一つ取り返し、敵地甲子園での3連戦に向かいたい。ソフトバンク打線がポストシーズンに入り、深刻な得点力不足に陥っている。最終第6戦までもつれ込んだ日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでは初戦から2、3、0、3、1、2点と6試合で計11得点。投手