クリスタル・パレスのMF鎌田大地が躍動している。国内リーグの２節まで怪我で欠場したが、３節アストン・ビラ戦以降は６試合連続で先発。10月18日に行なわれたボーンマスとのプレミアリーグ８節でも、３−４−２−１の左セントラルMFとしてスタメン入りし、攻守に奮闘した。攻撃では、スルーパスで好機を演出した。45＋１分には、切り返しから左サイドにスルーパスを通して場内を沸かせた。そして64分には、ペナルティエリア