アメリカのトランプ大統領の来日が27日に迫る中、都内では厳重な警備態勢が敷かれています。アメリカのトランプ大統領が明日27日〜29日までの日程で来日することを受け、都内では警備態勢が強化され、警備犬も交えた見回りや、車両検問などが行われています。滞在期間中、警視庁は最大で1万8000人態勢で警備にあたるとしていて、大統領の訪問先のほか、都内の主要な駅などでも警備が強化されます。このほか、都心部の高速道路や一