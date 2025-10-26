トランプ大統領は、高市総理との初めての電話会談について次のように語りました。アメリカ トランプ大統領「（電話会談は）とても良かった。彼女は本当に素晴らしく、美しい人だ。間もなく会う予定だ」トランプ氏は、ASEAN関連首脳会議に出席するため、さきほどマレーシアに到着しました。ASEAN関連会議への参加は、第一次政権の2017年以来、8年ぶりです。トランプ氏は、7月に軍事衝突が起きたタイとカンボジアの和平協定の調