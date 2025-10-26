「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャース・大谷翔平投手は第４打席で右前打。バットを折られながら、執念で右前に運んだ。一塁を回ったところで、ベースの上に立っていたゲレーロＪｒ．と接触。仲の良いふたりが笑顔で見つめ合う姿もあった。この試合はここまで３打数無安打。チームの好機を広げる一打となった。