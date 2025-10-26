メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高=はしごだか）が26日、都内で行われた『ALOHA'ｓ CAMP』発売記念取材会に登壇。超特急のリーダー・リョウガとのキャンプの様子も収められた本書の魅力をアピールした。【写真】かっこいい！さわやかな笑顔で手を振る高松アロハ高松は、大好きなキャンプを突き詰めるべく、雑誌『TV LIFE』の連載「ALOHA’s CAMP」で挑戦を重ねてきた。きょう26日発売の本