◆米女子プロゴルフツアー団体対抗戦インターナショナル・クラウン最終日（２６日、韓国・新朝鮮ＣＣ＝６５４２ヤード、パー７２）準決勝が行われ、１次リーグＢ組２位の日本はＡ組１位の米国に敗れ、決勝進出を逃した。シングルスで山下美夢有（花王）がイエリミ・ノーに４アンド２（２ホールを残して４アップ）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）がエンジェル・インに２＆１でそれぞれ黒星を喫した。１つのボールを交