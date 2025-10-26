２２日、首都博物館「黄金の縷−香港故宮文化博物館蔵古代金器展」に訪れた人。（北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京10月26日】中国北京市の首都博物館で22日、香港故宮文化博物館所蔵の金製品を紹介する「黄金の縷（る）−香港故宮文化博物館蔵古代金器展」が始まった。紀元前15世紀から明代までの170点（組）余りを展示している。ユーラシア草原、中原地域（黄河中・下流域）、青蔵高原などでの金の生産、利用、伝